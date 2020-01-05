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На кордоні з Польщею зустріли Вифлеємський вогонь миру

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 5 січня, на українсько-польському кордоні, неподалік села Нижанковичі, Старосамбірського району відбулась урочиста передача Вифлеємського Вогню Миру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

 

«Вже традиційно у переддень Різдва польські харцери передають українським пластунам Вифлеємський Вогонь, який долає безліч кордонів і символізує тепло, мир і злагоду, а також душевний спокій та любов. Саме з рук в руки щорічно поширюється символічний вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа», – йдеться в повідомленні.

На урочистому заході, біля святкового багаття гості з обох сторін співали колядок та пригощали один одного різдвяними оплатками. Після урочистостей на кордоні, вогонь попрямував до населених пунктів Старосамбірщини, до капличок та храмів, до кожної оселі.

   

Фото: ДПСУ

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