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Львівські прикордонники затримали турка-нелегала

Ольга Денисяка

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Військовослужбовці Львівського загону затримали мандрівника з Туреччини, який згодом намагався незаконно потрапити до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

«За інформацією від дільничного інспектора прикордонної служби відділу «Рава – Руська» про можливе порушення держрубежу чоловіком неслов’янської зовнішності, на вказаний напрямок одразу ж виїхала група реагування від відділу «Рава – Руська», яка й затримала порушника», – йдеться в повідомленні.

Іноземця зупинили неподалік населеного пункту Рата. Прикордонникам чоловік повідомив що він громадянин Туреччини, хоча при собі не мав жодних документів.

Іноземця доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування усіх обставин порушення та прийняття правового рішення, щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Фото: прикордонники

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