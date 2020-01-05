Як у Львові їздитимуть комунальні маршрутки на Різдво. Розклад руху

На Різдво, 7 січня, автобуси маршруту 4А не курсуватимуть. Ще одинадцять автобусних маршрутів Львівського комунального автотранспортного підприємства №1 курсуватимуть за спеціальним графіком, решта маршрутів – без змін. Про це Львівському порталу повідомили в АТП-1.

Автобуси маршруту 4А не курсуватимуть. Маршрути 3А, 9, 10, 16, 18, 19, 29, 40, 45, 46, шатл-бас Винники курсуватимуть за спеціальними графіками. Решта маршрутів, які обслуговує АТП № 1, курсуватимуть без змін.

Фото: АТП-1