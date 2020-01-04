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У Львові триває марафон на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 4 січня, у центрі Львова о 16 годині розпочався музично-мистецький маратон «Білими нитками» на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, яких підозрюють у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Українські музиканти, художники, письменники, громадські діячі висловлюють власну думку про ситуацію і вимагають справедливого правосуддя, передає Радіо Свобода.

 

«Це акція солідарності, коли люди можуть мистецтвом, словом висловити позицію щодо того, що відбувається у країні, підтримати таким чином в’язнів, яких незаконно утримують», – говорить один із організаторів заходу у Львові Тарас Чолій.

Зі сцени, встановленої біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові, виступають музичні гурти і співаки Іван Леньо і Kozak System, Joryj Kloc, учасники проєкту «Пісні війни».

«Нас намагаються залякати і все перевернути догори-дриґом. Із героїв хочуть зробити бандитів, а бандити дориваються до влади. Я знаю людей арештованих. Впевнений, що ці справи шиті білими нитками. Андрія Антоненка особисто знаю і не вірю, що він причетний до злочину, в якому звинувачують його, Юлію та Яну», – каже Радіо Свобода український художник Андрій Єрмоленко.

Прийшли підтримати підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і переселенці з Криму.

«Через мистецтво сьогодні висловлюємо позицію, це дуже важливо. Все те, що відбувається в державі, це недобрі тенденції, повна зміна вектору України. У мене якесь відчуття дежавю, яке було і 6 років тому в Криму, коли казали, що Московія – старший брат і все буде добре. Зараз у групі ризику в Україні всі активні люди», – наголосив кримськотатарський активіст зі Львова Енвер Бекіров.

Маратон «Білими нитками» у Львові триватиме до 22 години. Сотні людей долучаються до акції. На площі розвішені плакати, встановлений символічний намет Майдану.

Зазначимо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підозрює щонайменше п’ятьох людей: медсесрту одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

Нагадаємо, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху авто, за кермом якого він перебував. Оперативно-слідча група, створена для розслідування вбивства Шеремета, досі продовжує збирати доказову базу.

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