Рятувальники попереджають про можливі сходження лавин у Карпатах

Рятувальники попередили про можливі снігові лавини у Карпатах через інтенсивне збільшення снігового покриву. Про це Львівському порталу повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У службі з надзвичайних ситуацій помітили інтенсивний приріст снігу в районі сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір’ї східної часини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областях.

Через це оголосили відкритим сніголавинний сезон.