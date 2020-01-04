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«Гаряча лінія міста» отримала понад 270 тисяч звернень за рік

Ольга Денисяка

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Упродовж 2019 року на «Гарячій лінії міста» зафіксували понад 272 000 звернень львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, 272 000 звернень це:

  • 252 253 дзвінків на контакт-центр 1580, з них зареєстровано 131 673 звернення;
  • 9 449 звернень мешканці подали через Фейсбук-групу «Гаряча лінія міста Львова»;
  • 8 417 звернень через мобільний додаток «1580 Львів»;
  • 2 261 звернень зареєстровано через кабінет мешканця «Мій 1580» на порталі 1580.lviv.ua.

ТОП-3 категорій звернень мешканців на «Гарячу лінію міста» у 2019 році:

  1. Забезпечення електропостачання у житловому будинку
  2. Обслуговування роботи ліфтів у житлових будинках
  3. Графік руху та інші питання щодо громадського транспорту у місті.

Варто зауважити, що з лютого 2019 року містяни мають можливість скористатись перевагами оновленого порталу:

  • створити особистий кабінет «Мій 1580» на порталі 1580.lviv.ua;
  • надсилати звернення, не телефонуючи до контакт-центру 1580;
  • самостійно здійснювати контроль та стежити за станом виконання робіт за зверненнями через особистий кабінет;
  • ознайомитись з картою повідомлень та картою звернень на порталі.

Також з червня 2019 року запрацювало нове IVR-меню для багатоканального номеру контакт-центру 1580 – відтепер мешканці, обравши відповідну категорію в IVR-меню, можуть:

  • обрати тип звернення;
  • дізнатись стан виконання своїх попередніх звернень;
  • прослухати детальну інформацію про ремонтні роботи по місту;
  • ознайомитись з сервісами самообслуговування 1580.

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