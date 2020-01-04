«Гаряча лінія міста» отримала понад 270 тисяч звернень за рік

Упродовж 2019 року на «Гарячій лінії міста» зафіксували понад 272 000 звернень львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, 272 000 звернень це:

252 253 дзвінків на контакт-центр 1580, з них зареєстровано 131 673 звернення;

9 449 звернень мешканці подали через Фейсбук-групу «Гаряча лінія міста Львова»;

8 417 звернень через мобільний додаток «1580 Львів»;

2 261 звернень зареєстровано через кабінет мешканця «Мій 1580» на порталі 1580.lviv.ua.



ТОП-3 категорій звернень мешканців на «Гарячу лінію міста» у 2019 році:

Забезпечення електропостачання у житловому будинку Обслуговування роботи ліфтів у житлових будинках Графік руху та інші питання щодо громадського транспорту у місті.

Варто зауважити, що з лютого 2019 року містяни мають можливість скористатись перевагами оновленого порталу:

створити особистий кабінет «Мій 1580» на порталі 1580.lviv.ua;

надсилати звернення, не телефонуючи до контакт-центру 1580;

самостійно здійснювати контроль та стежити за станом виконання робіт за зверненнями через особистий кабінет;

ознайомитись з картою повідомлень та картою звернень на порталі.

Також з червня 2019 року запрацювало нове IVR-меню для багатоканального номеру контакт-центру 1580 – відтепер мешканці, обравши відповідну категорію в IVR-меню, можуть:

обрати тип звернення;

дізнатись стан виконання своїх попередніх звернень;

прослухати детальну інформацію про ремонтні роботи по місту;

ознайомитись з сервісами самообслуговування 1580.

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