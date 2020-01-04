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Facebook забанив допис Уляни Супрун про Бандеру

Ольга Денисяка

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Facebook видалили допис колишньої в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун про день народження лідера українських повстанців Степана Бандеру, передає Уніан.

 

За словами Супрун, Facebook назвав допис пропагандою ненависті. Однак «у дописі від 2 січня не було ніякої пропаганди ненависті й нічого, що порушувало б стандарти спільноти. Але це не завадило заблокувати допис, який набрав більше ніж 6 тисяч поширень і охопив понад пів мільйона читачів».

Супрун стверджує, що це вже не вперше модератори соцмережі блокують її повідомлення. У вересні 2019-го під бан потрапив допис про загрози формули Штайнмаєра. Політик додає, що на Заході постійно ведеться дискусія щодо ефективності політик Facebook щодо hate speech та боротьби з дезінформацією.

«Загалом цим модеруванням займається близько 8000 людей. У цих співробітників часто мало досвіду чи освіти, і в основному цю функцію закуповують у кол-центрів по всьому світу. Їхнє тренування щодо правил спільноти Facebook складається з вмісту близько 1400 сторінок розкиданих у десятках екселівських таблиць та powerpoint презентаціях. Багато з цих співробітників використовують Google Translate, щоб розібратись з цими правилами. І вже після «тренування» зазвичай у них є від 8 до 10 секунд на прийняття рішення щодо посту», – пояснила Супрун, наголосивши, що Facebook не поспішає визнавати свої помилки.

Вона зауважила, що така політика сприяє веденню гібридної війни агресором, а «майже будь-який критичний допис сьогодні може зникнути за бажання власників ботоферм чи розпалювачів ненависті».

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