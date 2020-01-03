У Личаківському районі викрили нелегальну АЗС

У Личаківському районі Львова припинили незаконну діяльність чергової АЗС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС Львівщини.

Співробітниками податкової міліції Львівської області задокументували та припинили незаконну діяльність АЗС, на якій реалізовували паливно-мастильні матеріали та дизпаливо без відповідних дозвільних документів.

За результатами проведених заходів описали та опечатали обладнання для заправки транспортних засобів, дизельне паливо орієнтовною вартістю більше 900 тисяч гривень.

По зазначеному вище факту розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого на паливно-мастильні матеріали та автозаправний комплекс Личаківським районним судом м. Львова накладено арешт.

На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи.

Фото: ДФС