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Служба у справах дітей Львівщини запрошує на роботу

Соломія Головіна

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Служба у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації запрошує на роботу і оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії «В» провідного спеціаліста сектору розвитку сімейних форм виховання та усиновлення служби у справах дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ступеня бакалавра; досвід роботи не обов’язковий; вільне володіння державною мовою. Детальніше про перелік необхідних документів читайте тут.

Термін подання документів: до 18:00 год. 15 січня 2020 року.

Контактна особа: Марія Поліщак тел: (032) 235-44-56.

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