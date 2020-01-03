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Львівські прикордонники зловили росіянина, який намагався виїхати з України на краденому «Лексусі»

Ольга Денисяка

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Вчора, 2 січня, у пункті пропуску «Грушів» прикордонники затримали «Лексус», який з минулого року розшукується «Інтерполом».  Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Правоохоронці повідомляють, що «Лексус» 2012 року випуску української реєстрації був викрадений та перебував у розшуку з 2019 року. Також з’ясували, що автомобілем керував 50-річний росіянин, який прямував до Польщі.

За даним фактом повідомили чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі іномарку передали співробітникам Нацполіції.

Зауважимо, що загалом у 2019 році прикордонники виявили понад 120 транспортних засобів, що були у розшуку, зокрема, по лінії Інтерполу.

Фото: прикордонники

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