Львівські прикордонники зловили росіянина, який намагався виїхати з України на краденому «Лексусі»

Вчора, 2 січня, у пункті пропуску «Грушів» прикордонники затримали «Лексус», який з минулого року розшукується «Інтерполом». Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі Львівського прикордонного загону.

Правоохоронці повідомляють, що «Лексус» 2012 року випуску української реєстрації був викрадений та перебував у розшуку з 2019 року. Також з’ясували, що автомобілем керував 50-річний росіянин, який прямував до Польщі.

За даним фактом повідомили чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі іномарку передали співробітникам Нацполіції.

Зауважимо, що загалом у 2019 році прикордонники виявили понад 120 транспортних засобів, що були у розшуку, зокрема, по лінії Інтерполу.

Фото: прикордонники