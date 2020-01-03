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П’ятеро львівських спортсменів виступлять на зимових Юнацьких Олімпійських іграх. Список

Вероніка Рой

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П’ятеро молодих львів’ян відправляться на ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри, які проходитимуть з 9 по 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія). Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК у Львівській області.

 

Загалом на зимових Юнацьких Олімпійських іграх Україну представлятимуть 39 спортсменів, які змагатимуться у 12 з 16 можливих дисциплін. Серед них – п’ятеро львів’ян: Катерина Шепіленко (гірськолижний спорт), Надія Антонюк, Олександра Мох, Вадим Микиєвич та Олег-Роман Пилипів (усі – санний спорт).

Українці представлені у біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3х3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу.

Відзначимо, Ігри зберуть 1880 спортсменів з яких – 940 юнаків та 940 дівчат.

З поіменним списком збірної України у Лозанні-2020 можна ознайомитися за посиланням.

 

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