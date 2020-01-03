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Маленьких львів’ян кличуть провести Різдво з патрульними

Вероніка Рой

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У вівторок, 7 січня, у Львові в Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького для діток організують Різдво з патрульними. Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Львівській області.

 

«Різдво з патрульними стало для нас маленькою традицією. Адже вже третій рік поспіль ми святкуємо цей день разом з вами. А цього року підготували ще більше цікавинок та розваг для дітей та дорослих!», – йдеться у повідомленні копів.

Як зазначають патрульні, на дітей чекає:

  • поліцейське авто у якому можна буде погратися та покататися (гучномовець, сирена, можливість поговорити в рацію — можна все);
  • знайомство з поліцейським роти ТОР;
  • спеціально облаштований дорожніми знаками ігровий майданчик;
  • різдвяні сюрпризи;
  • фотозона.

Для дорослих буде облаштована локація з алкоокулярами.

Захід відбуватиметься з 14:00 до 16:00 год. в Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

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