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Колишній студентський мер Львова став керівником новоствореного управління молодіжної політики

Вероніка Рой

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Керівником новоствореного управління молодіжної політики призначено Олександра Николяка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як йдеться у повідомленні, наразі він обіймає цю посаду за контрактом. Додамо, Олександр Николяк протягом двох років був студентським мером Львова.

Зазначимо з початку 2020 року в мерії Львова діють окремі два управління: управління спорту та управління молодіжної політики. Рішення щодо реорганізації управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики шляхом поділу на управління спорту департаменту гуманітарної політики та управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики було прийнято ухвалою від 19 вересня 2019 р.

Олександр Николяк народився 20 вересня 1994 року у місті Львові. Вищу освіту спеціальністю «Комп’ютерні науки» та спеціалізацією «Управління проектами» у Національному університеті «Львівська політехніка».

З грудня2015 р. — по сьогодні — заступник голови Колегії і профкому студентів та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка».

З травня 2016р. — травень 2017р. — голова Колегії студентів Національного університету «Львівська політехніка». А також з листопад 2016 р. до листопад 2017р. був Студентським віце-мером Львова Студентської ради міста.

Крім цього, з 2017 року по сьогодні є позаштатним радником Львівського міського голови з питань студентського самоврядування.

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