Вперше за 10 років у Львові відбудеться чемпіонат України з бадмінтону

Наступного тижня, 9 січня, у Львові на бадмінтонних кортах «Команчеро», що на Сихові, стартує чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків і дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Участь у турнірі візьмуть понад 80 юних спортсменів 13-ти років та молодші.

«Представництво обіцяє бути досить широким, участь візьмуть багато спортсменів. На чемпіонат з’їдуться бадмінтоністи з різних куточків України: Миколаєва, Дніпра, Харкова та інших міст», – зазначив заступник начальника управління фізичної культури та спорту ЛОДА Андрій Тур.

Слід відзначити, що востаннє чемпіонат України з бадмінтону відбувався у Львові понад 10 років тому. Змагання є останнім етапом відбору до складу збірної на чемпіонат Європи.

Додамо, що у квітні 2020 року Україна вперше прийматиме чемпіонат Європи із цього виду спорту.