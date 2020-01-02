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У перший день нового року патрульних двічі побили дебошири, яких намагалися вгамувати

Соломія Головіна

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У Львові в перший день нового року слідчі відкрили два кримінальних провадження за фактами насильства та опору працівникам поліції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що 1 січня близько 9:00 год. один з екіпажів управління патрульної поліції у Львівській області під час несення служби отримав повідомлення про порушення публічного порядку на проспекті Шевченка у Львові. За вказаною адресою правоохоронці виявили двох осіб, котрі поводились агресивно, нецензурно лаялись та не реагували на зауваження патрульних. Під час перевірки документів 19-річна львів’янка нанесла тілесні ушкодження одному з поліцейських.

 

За цим фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345  (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

О 12:25 год. інший екіпаж патрульних поліцейський отримав повідомлення про домашнє насильство на вулиці Майданній у Львові. Прибувши на виклик, поліцейські виявили 36-річного львів’янина, котрий поводився агресивно та нецензурно лаявся. Правоохоронці запросили чоловіка у відділ поліції, проте він відмовився виконувати законні вимоги поліцейських, натомість наніс їм тілесні ушкодження та пошкодив службовий автомобіль. У подальшому в одного з поліцейських лікарі діагностували перелом пальця.

За цим фактом слідчі Сихівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до двох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

 

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