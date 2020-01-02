У перший день нового року патрульні спіймали 23 нетверезих водіїв

У перший день нового року на Львівщині поліцейські спіймали 23 водіїв, котрі керували автомобілем у нетверезому стані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, за першу добу 2020 року до поліції на оперативну лінію 102 надійшло 1925 звернень та повідомлень від громадян.

«Грубих порушень публічного порядку правоохоронці не виявили. Щодо 23 водіїв, котрі керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 35 дорожньо-транспортних пригод, одна з них – з потерпілим. 15 автопригод стались на дорогах області, ще 20 – у Львові. Внаслідок ДТП одна особа була травмована.

Поліція Львівщини просить мешканців не зловживати спиртним, бути толерантними та взаємоввічливими. А також не закликають не забувати під час поїздок дотримуватись Правил дорожнього руху та не сідати за кермо напідпитку.

У випадку, якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину або правопорушення, повідомляйте про це на оперативну лінію 102 або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені у публічних місцях.