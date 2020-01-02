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У 2019 році в Україну ввезли понад чотири тисячі російських видань

Ольга Денисяка

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Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення дозволив ввезення в Україну 4 314 найменувань російської видавничої продукції в 2019 році, передає УП.

 

Наразі в реєстрі видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення і розповсюдження на території України перебуває 15 131 видання, з яких 4 314 були дозволені до ввезення в 2019 році.

Згідно з реєстром, у 2019 році дозвіл дано на ввезення понад 27,4 млн примірників видавничої продукції. Більшість у цьому переліку – світова класика і перекладені на російську мову твори іноземних авторів.

Зазначимо, що у 2018 році Держкомтелерадіо дозволило ввезення в Україну майже 14,5 тис. російських видань.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що відома всеукраїнська мережа книгарень «Є» заявила про загрозу нової російської окупації книжкового ринку. Зокрема, попереджають про нову система просування російської книги в Україні, яка спрямована на витіснення україномовного продукту.

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