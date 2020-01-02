Центром Львова 8 січня пройде «Хода звіздарів»

У Львові 8 січня стартує XV Різдвяний фестиваль «Спалах Різдвяної Звізди», в рамках якого відбудеться «Хода звіздарів». Головним символом цьогорічного фестивалю є Яворівська звізда. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фестиваль «Спалах різдвяної звізди», ідея якого народилась і була втілена співробітниками Музею народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького, став одним із видовищних та яскравих різдвяних заходів міста Львова. Виготовляти звізди, долучатися до «Ходи звіздарів» стало доброю традицією міста.

Щороку нові зірки поповнюють зіркову колекцію, спалахуючи новим змістом, новими ідеями.

Головним символом цьогорічного фестивалю є Яворівська звізда, звізда регіону, який відзначається самобутнім та яскравим колоритом народного мистецтва. Звізда – восьмипроменева, орнаментована характерним розписом. У центрі звізди – шопка зі Святим Сімейством. Немовля Ісус лежить не у традиційних для іконографії яслах, а у яворівському возику. В композиції звізди також присутній місяць, що символізує не тільки небесне світило, а й календарний місяць січень, на поверхні якого розташовані три тарілки зі зображенням атрибутів трьох основних празників різдвяного циклу: підсвічник – Різдво Христове, два хліби – празник Святого Василя та Маланки, глечик з водою – Водохреще.

Створив цьогорічну звізду народний майстер декоративно-прикладного мистецтва України, художник, різьбяр Василь Яремин.

Справжньою окрасою ходи звіздарів стануть малі колядницькі звізди, які були виготовлені на майстер-класах у Народному домі м. Дубляни та у Дублянській ЗОШ I-III cтупеня ім. Героя України Анатолія Жаловаги.

Маршрут «Ходи звіздарів»:

12:15 год. – формування колони та благословення звіздарів (Храм Пресвятої Євхаристії, площа Музейна, 1)

13:00 год. – початок ходи

13:05 год. – вул. Ставропігійська

13:10 год. – площа Ринок. Коляда біля шопки

13:15 год. – вул. Катедральна

13:20 год. – проспект Свободи (до пам’ятника Діви Марії)

13:25 год. – пам’ятник Діві Марії. Коляда

13:30 год. – пам’ятник Т. Шевченку. Коляда

13:35 год. – площа біля ялинка