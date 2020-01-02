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Митники знайшли нарковмісні таблетки у посилці з Греції

Ольга Денисяка

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У поштовому відправленні, яке надійшло з Греції, працівники Галицької митниці виявили 150 нарковмісних таблеток. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

150 таблеток з вмістом діючої речовини алпразолам містились серед особистих речей. У митній декларації про їх наявність відправник не вказав, адже згідно з постановою Кабінету Міністрів України вони належать до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Про цей факт як протиправне діяння, що містить ознаки злочину, проінформували правоохоронні органи.

Фото: Галицька митниця

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