Митники знайшли нарковмісні таблетки у посилці з Греції

У поштовому відправленні, яке надійшло з Греції, працівники Галицької митниці виявили 150 нарковмісних таблеток. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

150 таблеток з вмістом діючої речовини алпразолам містились серед особистих речей. У митній декларації про їх наявність відправник не вказав, адже згідно з постановою Кабінету Міністрів України вони належать до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Про цей факт як протиправне діяння, що містить ознаки злочину, проінформували правоохоронні органи.

Фото: Галицька митниця