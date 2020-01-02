Медики розповіли, скільки можна зберігати олів’є, «шубу» і холодець

Зазвичай новорічно-різдвяні застілля не обходяться без олів’є, оселедця під шубою, холодцю та інших страв, які так люблять українці. Втім далеко не всі знають, як довго їх можна тримати у холодильнику. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

Як розповідає мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська, заправляти салати майонезом і сметаною потрібно безпосередньо перед подачею на стіл. Це є одним із найважливіших правил, які потрібно завжди пам’ятати.

«Салат олів’є в заправленому вигляді зберігається 4 години. Не більше! Без заправки він може стояти 40 годин. Тільки не додавайте туди огірки, цибулю і майонез. Все це – окремо», – наголосила Оксана Вольська.

Вона також порадила заправляти підготовлений салат залежно від кількості гостей на святі. Таким чином частина нарізаних овочів може й далі деякий час лежати у холодильнику.

«Якщо залишаться якісь дві-три ложки (заправленого салату, – ред.), то їх краще викинути. А вже зранку ви берете свій улюблений тазик з незаправленим олів’є, додаєте огірки, заправку – і у вас перший сніданок нового року», – зазначила Вольська.

Допустимі терміни зберігання найбільш популярних новорічно-різдвяних закусок і салатів:

олів’є в заправленому вигляді – 4 години;

салат «шуба» – 24 години, оскільки потрібен час на просочення;

салат із крабовими паличками – 24 години в заправленому вигляді, 48 годин – без заправки;

фаршировані яйця – 2-3 доби, але тільки за умови, якщо яйця були зварені круто не менше 15 хвилин і розібрані чистими руками;

холодець – для закладів громадського харчування встановлена норма в 24 години, але холодець домашнього приготування може зберігатися 3-4 дні.

«До речі, холодець можна заморожувати. 1-2 місяці він у замороженому вигляді зберігається в морозилці. І якщо ви вже не хочете холодець – це відмінна основа для супу, борщу. Просто переливає його в каструльку, коли він розморозився, і на його основі готуєте якусь першу страву», – поділилася Вольська.