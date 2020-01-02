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Львів'ян запрошують на «Різдво у Гаю»

Соломія Головіна

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У Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького 7−8 січня проходитиме святкове дійство «Різдво у Гаю». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Різдво в Шевченківському гаю – це місце зустрічі львівських родин, друзів та гостей міста. Традиційно відкриють свої двері садиби гаю, де відбуватимуться майстер-класи, читання різдвяних казок. Гості спільно колядуватимуть від хати до хати, що створить особливу родинну атмосферу», — розповідають організатори.

Отож, львів’ян та гостей міста запрошують на «Різдво у Гаю», квитки на захід можна придбати тут.

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