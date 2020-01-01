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У горах заблукала група молодих туристів

Андрій Котенський

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У горах Сколівщини заблукала група молодих туристів зі Львова та Тернополя. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними відомства, 31 грудня близько 18.30 на горі Секул (с. Коростів Сколівського району), під час прогулянки в лісі заблукали 5-ро туристів. Серед осіб, які заблукали були двоє 19-річних дівчат зі Львова та Тернополя та троє 18-річних хлопців зі Львова.

Заблукалих було знайдено славською пошуково-рятувальною групою. Медичної допомоги вони не потребували.

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