У горах заблукала група молодих туристів

У горах Сколівщини заблукала група молодих туристів зі Львова та Тернополя. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, 31 грудня близько 18.30 на горі Секул (с. Коростів Сколівського району), під час прогулянки в лісі заблукали 5-ро туристів. Серед осіб, які заблукали були двоє 19-річних дівчат зі Львова та Тернополя та троє 18-річних хлопців зі Львова.

Заблукалих було знайдено славською пошуково-рятувальною групою. Медичної допомоги вони не потребували.