Патрульні Львова отримали майже 250 викликів у новорічну ніч

Патрульні Львівщини за новорічну ніч виконали майже 250 завдань. Про це Львіівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівськогої області.
За даними відомства, загалом новорічна ніч минула спокійно, трохи більше викликів ніж зазвичай – 230 дзвінків на спецлінію 102 і загалом 248 завдань виконали патрульні 3 батальйону.
Поліцейські в ніч з 31 грудня 2019 по 1 січня 2020:
виявили 7 нетверезих водіїв;
трапилося 9 ДТП, з них 1 із потерпілими;
цієї ночі патрульні штрафували за недотримання ПДР лише злісних порушників – 51 постанова;
склали 8 адмінматеріалів за порушення громадського порядку;
у 3 випадках затримані особи за нанесення тілесних ушкоджень;
розкрите викрадення автомобіля;
розкрита крадіжка з туристичного автобусу.
Андрій Котенський