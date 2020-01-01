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На Радехівщині згорів будинок культури

Андрій Котенський

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У селі Трійця Радехівського району Львівщини згорів будинок культури. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, пожежа виникла 31 грудня близько 16.20 в будинку культури площею 200 м кв.

На місце пожежі було відправлено пожежні відділення Радехівської, Буської пожежних частин та з державних пожежно-рятувального посту в селі Лопатин і місцеву пожежну команду села Оглядів.

Коли рятувальники прибули на місце пожежі то уся будівля була у вогні. Через щільне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Пожежу вдалось ліквідувати о 18:10.

Вогнем було знищено дах та перекриття на площі 200 кв м.

На місці пожежі ніхто не постраждав, причини займання встановлюються.

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