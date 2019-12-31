Надзвичайники нагадують правила безпечного святкування Нового року

Напередодні Нового року рятувальники нагадують основні правила безпечного святкування. Про це йдеться у їхньому повідомленні на сторінці у Facebook.
Зокрема, надзвичайники наголошують, що:
- Не допускається встановлення «зеленої красуні» у проходах та біля виходів;
- Ялинка має бути надійно закріплена на стійкій основі;
- Заборонено використовувати свічки для її прикрашання;
- Не можна також прикрашати ялинку ватою та легкозаймистими матеріалами;
- Якщо новорічна гірлянда не має сертифікації, пошкоджена, або низькоякісна — нею також заборонено прикрашати ялинку.
- Особливо пильно необхідно стежити за дітьми та не дозволяти їм гратися з піротехнікою, відкритим вогнем біля новорічного дерева.
До слова, львів’ян також закликають не запускати феєрверки та петарди у новорічну ніч.
Вероніка Рой