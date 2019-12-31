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01.01.2020
00:01
Із Новим роком!

Надзвичайники нагадують правила безпечного святкування Нового року

Вероніка Рой

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Напередодні Нового року рятувальники нагадують основні правила безпечного святкування. Про це йдеться у їхньому повідомленні на сторінці у Facebook.

 

Зокрема, надзвичайники наголошують, що:

  • Не допускається встановлення «зеленої красуні» у проходах та біля виходів;
  • Ялинка має бути надійно закріплена на стійкій основі;
  • Заборонено використовувати свічки для її прикрашання;
  • Не можна також прикрашати ялинку ватою та легкозаймистими матеріалами;
  • Якщо новорічна гірлянда не має сертифікації, пошкоджена, або низькоякісна — нею також заборонено прикрашати ялинку.
  • Особливо пильно необхідно стежити за дітьми та не дозволяти їм гратися з піротехнікою, відкритим вогнем біля новорічного дерева.

До слова, львів’ян також закликають не запускати феєрверки та петарди у новорічну ніч.

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