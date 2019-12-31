На Сокальщині «Тойота» насмерть збила пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці

Вчора, 30 грудня, у селі у Сокальському районі автомобіль «Тойота» насмерть збив 36-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, ДТП сталася близько 17:45 год. в с. Межиріччя Сокальського району.

«Водій автомобіля «Тойота», мешканець м. Червоноград, здійснив наїзд на пішохода, мешканця м. 36-річного Соснівка Червоноградської міської ради, який перебігав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події», – зазначають у департаменті цивільного захситу.

Обставини події встановлюються.