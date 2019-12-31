Гончарук вважає, що тенденція на зміцнення курсу гривні збережеться у 2020 році

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що у 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні збережеться. Про це він заявив в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає Укрінформ.

«Ми пов’язуємо це невелике ослаблення гривні перед Новим роком зі спекулятивним попитом. Тобто, традиційно, перед Новим роком, люди змінюють долар, купують гривню, для того, щоб придбати якісь подарунки, або іншим чином витратити гроші», – сказав Олексій Гончарук.

Глава Кабміну пов’язав зміцнення національної валюти зі довірою українців до держави, що зростає.

«Тому я думаю, що ця тенденція, яка була в цьому році, до зміцнення гривні, збережеться і в наступному році. Я це пов’язую з тим, що поступово у людей, у бізнесу повертаються довіра до держави», – заявив Гончарук.

Він додав, що стабільна гривня – «це добре макроекономічно».