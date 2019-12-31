ОСТАННІ НОВИНИ

До 15 років тюрми «світить» мешканцю Львівщини, який зарізав товариша

Вероніка Рой

|

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного мешканця м. Судова Вишня, який підозрюється у вбивстві товариша. Про це інформує пресслужба прокуратури у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався 30 квітня цього року на Мостищині. 28-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, вбив свого товариша одним ударом ножем у шию.

Нападнику обрали найсуворішу міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тепер за вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році
Львівський портал
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році

Під кінець грудня більшість із нас пригадує свої успіхи та невдачі, важливі події, що стались протягом 12 місяців, і, зв...

Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...