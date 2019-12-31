До 15 років тюрми «світить» мешканцю Львівщини, який зарізав товариша

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного мешканця м. Судова Вишня, який підозрюється у вбивстві товариша. Про це інформує пресслужба прокуратури у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався 30 квітня цього року на Мостищині. 28-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння, вбив свого товариша одним ударом ножем у шию.

Нападнику обрали найсуворішу міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тепер за вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.