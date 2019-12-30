Вчора, 29 грудня, близько 20:00 год. у Винниках немовля отруїлось чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

У повідомленні йдеться, що у приватному двоповерховому будинку по вулиці Керницького, отруїлася, ймовірно, чадним газом дитина 2019 року народження. Немовля у стані середнього ступеня важкості (2,7% карбоксигемоглобіну) госпіталізували до лікарні.

Будинок обладнаний двохфункційним газовим котлом (розміщений в окремому приміщення) та двома ПГ-4. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку.

Обставини події встановлюються.