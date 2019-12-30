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У новорічну ніч у Львові їздитимуть три трамваї

Наталя Дуляба

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У ніч із 31 грудня на 1 січня у Львові курсуватимуть три трамваї: №3, №6 і №8. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

У новорічну ніч трамваї курсуватимуть за таким графіком:

  • маршрут №3 (пл. Соборна – «Аквапарк) – з інтервалом руху 23 хв;
  • маршрут №6 (ТЦ «Скриня» – вул. Миколайчука) – з інтервалом руху 25 хв;
  • маршрут №8 (пл. Соборна – вул. Вернадського) – з інтервалом руху 15 хв.

Початок руху – о 23:40 год. 31 грудня, кінець руху – о 05:40 год. 1 січня.

Протягом 1 січня трамваї курсуватимуть за графіком вихідного дня.

Нагадаємо, 1 січня у Львові більше десятка маршруток, які підпорядковані комунальному АТП-1, працюватимуть за зміненим графіком. Детальніше про це читайте тут.

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