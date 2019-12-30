У Львові жінка випала з третього поверху

Вчора, 29 грудня, о 12:42 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Збоїща з горища двоповерхового житлового будинку випала жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

Як йдеться в повідомленні, 50-річна жінка впала на металеву конструкцію між поверхами. До місця події негайно виїхали рятувальники. Як з’ясувалось на місці виклику, в будинку тривав ремонт та були ще відсутні сходи між поверхами.

Жінка піднялась на третій поверх по драбині, та коли спускалась то впала і через отримані травми не могла рухатись. Рятувальники, за допомогою твердих нош та мотузки, зняли постраждалу та доставили до карети швидкої медичної допомоги.

Фото: ДСНС