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У Львові п’яний водій в’їхав у цегляну огорожу та збив два дерева

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі на вулиці Липинського п’яний водій виїхав із проїжджої частини, в’їхав у цегляну огорожу і збив два дерева. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Правоохоронці повідомили, що близько третьої години ночі 28-річний водій автомобіля «Шкода Октавіа» не дотримався безпечної швидкості, не врахував обстановку та виїхав за межі проїзної частини. Далі керманич в’їхав в цегляну огорожу і збив два дерева.

Патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився від перевірки як на місці так і в медзакладі. На громадянина склали два протоколи: за ст.124КУпАП (порушення ПДР, що призвело до аварії) та за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).

Загалом цієї ночі патрульні оформили 10 протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

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