Перед святами львівські правоохоронці перевіряють ймовірні точки продажу піротехніки

Під час перевірки на Львівщині поліцейські вилучили 2625 одиниць піротехнічних засобів та склали 32 протоколи про адміністративні правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, у Львові діє ухвала міської ради № 23 від 2015 року «Про заборону використання та реалізації феєрверків, салютів і піротехнічних виробів на території міста», згідно якої «…використання та реалізація феєрверків, салютів, піротехнічних виробів, інших засобів піротехніки з світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішаним ефектами та інших вибухонебезпечних пристроїв на території Львова заборонені».

Поліцейські проводять відпрацювання з метою виявлення фактів незаконного продажу та використання піротехнічних виробів, а порушників притягують до відповідальності згідно зі ст.195-6 (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – накладання штрафу в розмірі від 595 до 1700 гривень з конфіскацією предметів торгівлі.

Поліція Львівщини вкотре застерігає: використовуючи піротехнічні засоби, ви можете заподіяти шкоду власному здоров’ю, а також довколишнім. Непоодинокі випадки, коли використання петард та салютів призводили до каліцтва та навіть смертельних наслідків. Минулого року під час новорічних святкувань на Львівщині було два випадки травмування піротехнічними виробами.

Фото: Нацполіція