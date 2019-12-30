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Невеликий сніг та ожеледиця: погода на Львівщині на Новий рік

Наталя Дуляба

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В останній день 2019 року, 31 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують переважно хмарну погоду із невеликим снігом, але сильним вітром. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме 1-3 градуси морозу, а вдень – від 1 градуса морозу до +4°С. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви 17-22 м/с.

Хмарно з проясненням, невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

«31 грудня погоду у Львівській області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Баренцовим морем. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться», – додають синоптики.

Зважаючи на непрості погодні умови, мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки та бути особливо обачними на дорозі.

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