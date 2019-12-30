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На Львівщині взяли під варту чоловіка, який зарізав свого батька

Ольга Денисяка

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Львівські правоохоронці взяли під варту чоловіка, який у п’ятницю, 27 грудня, під час сварки побив та зарізав свого батька. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

«У Червоноградське відділення поліції 27 грудня надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що близько 21:40 год., прийшовши до свого батька у квартиру, де він проживав, вона виявила його мертвим», – йдеться в повідомленні.

Експерти виявили на тілі 59-річного чоловіка садна, а також колото-різану рану. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 32-річний раніше судимий син загиблого, котрий під час побутового конфлікту побив батька та завдав йому ножового поранення.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Суд, за клопотанням слідчих, обрав для зловмисника міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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