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На Львівщині вже два місяці зменшується середня зарплата

Ольга Денисяка

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У листопаді на Львівщині середня заробітна плата штатного працівника становила 9 387 грн. Це на 96 грн менше, ніж середня платня, зафіксована у вересні. Загалом в області вже два місяці знижується розмір зарплат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі  Головного управління статистики у Львівській області.

 

У листопаді цього року на Львівщині середня зарплата штатного працівника становила 9387 грн. У порівнянні з листопадом  2018 року номінальна заробітна плата зросла на 14,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 8,4%.

Найбільш оплачуваними у листопаді 2019 року були працівники підприємств та організацій фінансової та страхової діяльності (16503 грн), з добування кам’яного та бурого вугілля (15670 грн), з добування сирої нафти та природного газу (15429 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників поштової та кур’єрської діяльності (5327 грн), з тимчасового розміщування й організації харчування (5790 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6617 грн).

Водночас зменшилась сума заборгованості з виплати зарплат: станом на початок  грудня борг становив 124,4 млн грн, що на 42 млн грн (на 25,2%) менше ніж на початку листопада.

«Найбільше заборгували працівникам промислових підприємств (98,9 млн.грн). За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів були у Сокальському районі (42,7 млн.грн), Червонограді (30,7 млн.грн) та Львові (28,2 млн.грн)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні середня номінальна зарплата на Львівщині становила 9 380 грн, у вересні – 9 645 грн. Тоді як вересневий показник по Україні становив 10 687 грн. А в жовтні зарплата впала до 9 483 грн.

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