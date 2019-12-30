На Львівщині вщент згоріли два автомобілі

Минулої доби у Городоцькому районі та у Трускавці дотла згоріли два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

Перша пожежа трапилась вчора, 29 грудня, о 15:27 год. у місті Комарно Городоцького району. Загорівся автомобіль «Ауді-А6» і до місця події негайно виїхали рятувальники.

«На момент прибуття вогнеборців, з-під капоту та з салона автомобіля вибивалось полум’я. Не гаючи часу вогнеборці приступили до проведення робіт з ліквідації загорання. О 16:06 пожежу локалізували, та о 16:15 повністю ліквідували», – йдеться в повідомленні.

Згодом 30 грудня о 02:33 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Трускавець на вулиці Мазепи. Пожежа виникла в автомобілі «Міцубіші». На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, автомобіль був повністю охоплений вогнем. Пожежу локалізували о 02:45 год. та за 15 хвилин повністю загасили.

Внаслідок загорання два автомобілі згоріли дотла.

Фото: ДСНС