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31 грудня львів’ян кличуть на новорічні концерти

Наталя Дуляба

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На Новий рік у Львові організовують відразу два святкові концерти: на площі перед головною ялинкою міста та в Органному залі. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Так, 31 грудня першим святкування розпочне Львівський будинок органної камерної музики, що на вул. С. Бандери, 8. Тут о 15:00 год. для всіх охочих на органі гратимуть музиканти Надія Величко та Олена Мацелюх.

У концертній програмі – невмирущі твори Вівальді «Зима», три танці з балету «Лускунчик» Чайковського, «Щедрик» Леонтовича, «Різдвяні фанфари», «Різдвяна сюїта» Келегена та інші. Всі деталі – за цим посиланням.

А вже о 22:30 год. на площі перед Львівською оперою розпочнеться новорічний концерт за участі гуртів «Шосте чуття», «Троєзілля» та «DykoBrass».

Львівський портал писав про ТОП-події у Львові на новорічно-різдвяні свята. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

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