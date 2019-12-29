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Чиновника Стрийської міськради впіймали у Львові із хабарем у $12 тисяч

Соломія Головіна

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У Львові затримали чиновника Стрийської міськради із 12,3 тис. доларами США хабара. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Затримали фігуранта слідчі ДБР, спільно із оперативниками СБУ Львівщини за процесуального керівництва прокуратури у головному офісі ДАБІ на вул. Чупринки у Львові.

За версією слідства, неправомірна вигода призначалась за безперешкодне отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт у нежитловому приміщені.

Також, стало відомо, що до злочину можуть бути причетні й інші службові особи ДАБІ, а також приватний підприємець.

Відтак, правоохоронці перевірятимуть і їх причетність до вчинення злочину.

На даний час службовець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі від 5 до 10 років з  позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Фото: прокуратура області

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