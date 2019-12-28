У секонд-хенді виявили величезну партію нового посуду

У вантажівці з секонд-хендом, який везли до Львова, митники виявили понад 9000 предметів нового посуду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Згідно з товаросупровідними документами, які водій подав до митного контролю, він перевозив понад 18 тонн вживаного одягу та взуття на адресу одного з ТОВ у Львові з Словаччини.

Однак під час огляду митники, окрім задекларованого, виявили новий посуд, електропобутову техніку, елементи декору тощо. Загалом 9001 шт. Прихований товар містився на палетах і був обкладений мішками з секонд-хендом.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україну можуть заборонити ввозити секонд-хенд.

Фото: Галицька митниця