У Раві-Руській викрили нелегальну АЗС

У Жовківському районі припинено незаконну діяльність чергової АЗС. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДПС у Львівській області.

Співробітниками податкової міліції Львівської області 24-25 грудня було припинено незаконну діяльність чергової АЗС на території м. Рава-Руська Жовківського району. Там здійснювалась реалізація дизпалива без відповідних дозвільних документів.

За результатами проведених заходів описано та опечатано обладнання для заправки транспортних засобів, дизельне паливо орієнтовною вартістю 300 тисяч гривень.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали адміністративного правопорушення скеровано у Жовківський районний суд.

Фото: ДПС