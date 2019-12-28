ТОП-10 найпопулярніших робочих вакансій і зарплати

За 2019 рік роботодавці розмістили понад 25 630 вакансій про пошук продавців. Серед найбільш популярних за кількістю вакансій робітничих фахівців найбільше платять водіям і монтажникам – в середньому 15 000 грн на місяць. Зарплати офіціантів на 2 000 вище, ніж в середньому по барно-ресторанній сфері. Яких робочих спеціалістів найчастіше шукають в Україні і скільки їм готові платити, проаналізували експерти OLX Робота.

За даними платформи, вакансія продавця стала найбільш популярною серед робітничих професій у 2019 році. Роботодавці розмістили понад 25 630 оголошень про пошук співробітників. Зарплату їм пропонують приблизно 8 000 грн в місяць, це на 300 грн більше, ніж середній заробіток у сфері торгівлі, за даними платформи.

На другому місці за кількістю вакансій опинилась професія водія, цих фахівців шукали 18 390 разів. А зарплати їм обіцяли майже в 2 рази більше, ніж у продавців – 15 000 грн. Середні доходи в сфері транспорту та логістики нижче – 11 300 грн на місяць.

Першу трійку закінчують кухарі – для їх пошуку за 2019 рік на OLX Робота розмістили понад 8 300 вакансій. Їхні зарплати одні з найвищих в рейтингу – 10 000 грн. На 1 000 грн менше пропонують вантажникам – в середньому 9 000 грн в місяць. Вони також серед найпотрібніших працівників – роботодавці опублікували 4 610 вакансій, щоб їх знайти.

До п’ятірки найбільш популярних робочих фахівців згідно з кількістю оголошень увійшли прибиральниці, які могли вибирати собі місце роботи поміж 4 100 вакансій. Середня зарплата, яку пропонують прибиральницям, склала 5 000 грн в місяць. Якщо ж говорити в цілому про сферу сервісу та побуту, то тут доходи дещо вищі – приблизно 7 350 грн.

На офіціантів попит також великий – за 2019 рік роботодавці розмістили 3 870 оголошень про пошук цих працівників. Їм готові платити в середньому 9 500 грн в місяць, що на 2 000 вище, ніж зарплати в цілому по барно-ресторанній сфері – 7 450.

Наступну позицію займають охоронці, їх шукали 3 620 разів, пропонуючи 7 250 грн в місяць. Доходи в середньому по галузі охорони і безпеки нижче – 6 700 грн в місяць.

Хоч бариста роботодавці шукали стільки ж, скільки й охоронців, проте платити їм готові на 1 000 грн більше – в середньому 8 250 грн.

Блакитні комірці з найвищою зарплатою в рейтингу – монтажники, роботодавці готові платити їм 15 000 грн. Якщо говорити не про конкретних фахівців, то за сферою будівництва оклади нижче – 13 400 грн на місяць. За 2019 рік роботодавці розмістили понад 2 350 оголошень про пошук цих фахівців на OLX Робота.

Закривають десятку найбільш популярних робітничих спеціальностей кур’єри. Їм пропонували в середньому 10 500 грн в місяць, а шукали їх 2 340 разів.

Раніше Львівський портал повідомляв про вакансії на Львівщині із зарплатою від 25 тисяч.