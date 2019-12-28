ОСТАННІ НОВИНИ

Після важкої хвороби у Львові помер видатний тренер зі стрільби з лука

Соломія Головіна

|

Сьогодні, 28 грудня, після важкої хвороби в лікарні помер Віктор Андрійович Михайленко, видатний тренер зі стрільби з лука, Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури та спорту, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України, незмінний організатор традиційних міжнародних змагань зі стрільби з лука «Золота осінь». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Лучний спорт завжди займав особливе місце в історії Львова. Віктор Андрійович зробив надзвичайно багато, аби любов до лучного спорту у Львові розвивалась як серед професійних спортсменів, так і серед аматорів та звичайних глядачів. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті світлою та щирою людиною, у доброму сенсі слова фанатом своєї справи та справжнім патріотом свого міста. Співчуваємо та сумуємо», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відомо, що поховають Віктора Михайленка на Сихівському кладовищі. Деталі щодо чину прощання та поховання буде повідомлено згодом.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...