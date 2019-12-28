Після важкої хвороби у Львові помер видатний тренер зі стрільби з лука

Сьогодні, 28 грудня, після важкої хвороби в лікарні помер Віктор Андрійович Михайленко, видатний тренер зі стрільби з лука, Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури та спорту, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України, незмінний організатор традиційних міжнародних змагань зі стрільби з лука «Золота осінь». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Лучний спорт завжди займав особливе місце в історії Львова. Віктор Андрійович зробив надзвичайно багато, аби любов до лучного спорту у Львові розвивалась як серед професійних спортсменів, так і серед аматорів та звичайних глядачів. Він назавжди залишиться у нашій пам’яті світлою та щирою людиною, у доброму сенсі слова фанатом своєї справи та справжнім патріотом свого міста. Співчуваємо та сумуємо», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відомо, що поховають Віктора Михайленка на Сихівському кладовищі. Деталі щодо чину прощання та поховання буде повідомлено згодом.