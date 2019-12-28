На Львівщині більше року розшукують зниклого 28-річного парубка

Правоохоронні органи продовжують розшукувати 28-річного Івана Панасюка, який пропав ще в кінці 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Молодий чоловік є жителем с. Топорів Буського району, народився. Власне ще 19 жовтня 2018 року він не повернувся додому.

Прикмети: зріст 165-168 см, середньої тілобудови, волосся темне, стрижка коротка, очі сірого кольору, ніс з горбинкою, підборіддя роздвоєне.

Особливі прикмети: татуювання на лівій руці (плечової кістки) у вигляді серця із полум’ям, шрам розміром 2 см на потиличній частині з лівої сторони голови.

Був одягнутий: камуфляжний костюм типу «Pixel», светр із рожево-червоними полосами, берци із шкірзамінника коричневого кольору.

Переніс мікроінсульт, хворіє на дегенеративно-дистрофічне ураження поперекового відділу хребта та остеохондроз.

Всім, кому що-небудь відомо про його місце перебування, правоохоронці просять зателефонувати за номерами: 067-946-34-23, 067-670-55-26 чи 102.