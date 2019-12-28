Де купити легальну ялинку у Львові: перелік місць

Львівська міська рада нагадує, що з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року у місті на визначених ділянках продаватимуть хвойні дерева. Відтак, львів’ян закликають купувати хвойні лише у перевірених пунктах продажу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
«Ми проговорили із райадміністраціями всі адреси і затвердили спеціальні місця для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року», — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.
ПЕРЕЛІК місць для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року:
Галицький район
вул. Волоська
Залізничний район
- вул. Є. Патона, 4/1
- вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»)
- вул. Чернівецька — вул. Городоцька (перехід)
- вул. Широка — вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»)
Личаківський район
- вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»)
- вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)
- вул. Б. Хмельницького, 120 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)
Сихівський район
- вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»)
- вул. Стрийська, 57−59 (біля ринку ТзОВ «САТО» ЛТД)
- просп. Червоної Калини, 36−40
Франківський район
- вул. Володимира Великого, 59-В
- вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»)
- вул. Наукова, 29 (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)
Шевченківський район
- вул. І. Величковського, 8
- вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»)
- вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 — вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя-1»)
- вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»)
- вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ «Фірма «Світлиця-3»)
- вул. Т. Шевченка, 360−364 (біля ринку ФГ «Ярослава»)
- просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар» ЛТД).
Соломія Головіна