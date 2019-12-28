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Де купити легальну ялинку у Львові: перелік місць

Соломія Головіна

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Львівська міська рада нагадує, що з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року у місті на визначених ділянках продаватимуть хвойні дерева. Відтак, львів’ян закликають купувати хвойні лише у перевірених пунктах продажу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Ми проговорили із райадміністраціями всі адреси і затвердили спеціальні місця для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року», — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

ПЕРЕЛІК місць для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року:

Галицький район

вул. Волоська

Залізничний район

  1. вул. Є. Патона, 4/1
  2. вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво»)
  3. вул. Чернівецька — вул. Городоцька (перехід)
  4. вул. Широка — вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»)

Личаківський район

  1. вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя»)
  2. вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)
  3. вул. Б. Хмельницького, 120 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)

Сихівський район

  1. вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок»)
  2. вул. Стрийська, 57−59 (біля ринку ТзОВ «САТО» ЛТД)
  3. просп. Червоної Калини, 36−40

Франківський район

  1. вул. Володимира Великого, 59-В
  2. вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.»)
  3. вул. Наукова, 29 (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)

Шевченківський район

  1. вул. І. Величковського, 8
  2. вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ «Володар»)
  3. вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 — вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ «Тополя-1»)
  4. вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП «Холм»)
  5. вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ «Фірма «Світлиця-3»)
  6. вул. Т. Шевченка, 360−364 (біля ринку ФГ «Ярослава»)
  7. просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ «Старий лицар» ЛТД).

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