Де купити легальну ялинку у Львові: перелік місць

Львівська міська рада нагадує, що з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року у місті на визначених ділянках продаватимуть хвойні дерева. Відтак, львів’ян закликають купувати хвойні лише у перевірених пунктах продажу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми проговорили із райадміністраціями всі адреси і затвердили спеціальні місця для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року», — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

ПЕРЕЛІК місць для здійснення передноворічної роздрібної торгівлі хвойними деревами у період з 18 грудня 2019 року до 6 січня 2020 року:

Галицький район

вул. Волоська

Залізничний район

вул. Є. Патона, 4/1 вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ «Любінське сяйво») вул. Чернівецька — вул. Городоцька (перехід) вул. Широка — вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ «Ярмарок»)

Личаківський район

вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ «Галицьке перехрестя») вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини») вул. Б. Хмельницького, 120 (біля ринку ТзОВ «Дари Львівщини»)

Сихівський район

вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ «Замок») вул. Стрийська, 57−59 (біля ринку ТзОВ «САТО» ЛТД) просп. Червоної Калини, 36−40

Франківський район

вул. Володимира Великого, 59-В вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ «Провесінь Ю. М. М.») вул. Наукова, 29 (біля ТзОВ «Фест-Вест» ЛТД)

Шевченківський район