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На Донбасі повне перемир'я очікується з 1 січня, – Загороднюк

Вероніка Рой

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Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що очікується повне перемир’я на Донбасі з 1 січня і це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Про це він повідомив на брифінгу, передає РБК-Україна.

 

Повідомляється, що поки не будуть озвучені назви нових точок розведення сил на Донбасі, але вони вже відомі і влаштовують Україну.

«Ми говоримо про повне перемир’я з 1 січня. Тобто ми зараз готуємося до цього і будемо працювати. Так, ми визначили наші точки. Як ми вже говорили, ці точки мають абсолютно чіткий гуманітарний характер – тобто це переходи, де населення може перетинати лінію зіткнення. Зараз вони обговорюються в Тристоронній контактній групі», – сказав Загороднюк.

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