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Чергові бригади комунальних підприємств Львова обіцяють працювати у вихідні дні

Вероніка Рой

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30 грудня по 1 січня у місті працюватимуть чергові бригади комунальних підприємств ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛМКП «Львівводоканал» та чергуватиме снігоприбиральна техніка ШРП у всіх районах міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«ЛМКП «Львівтеплоенерго» працюватиме у звичному режимі, здійснюючи подачу тепла і гарячої води споживачам. Вразі виникнення аварійних ситуацій, а ми сподіваємося, таких не буде, їх оперативно усуватимуть. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен може туди звернутися за номером 15−85», — розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Також цілодобово працюватиме аварійно-диспетчерська служба ЛКП «Залізничнетеплоенерго». У разі необхідності, можна звертатися за номером тел. 292−01−87.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал» у випадку виникнення аварійних ситуацій на мережах водопостачання необхідно звертатися в диспетчерську службу, яка працює цілодобово, за номером 15−51 або 259−15−50, 259−15−51. Інформація про аварійні відімкнення водопостачання оперативно розміщується на офіційному веб-сайті підприємства http://lvivvodokanal.com.ua/ та на порталі Гарячої лінії міста

Крім цього, у кожному районі міста чергуватиме снігоприбиральна техніка ШРП.

 

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