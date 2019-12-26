В обмінниках Львова різко дорожчає євро та долар

Національний банк знову підсилив офіційний курс гривні до долара та євро. Станом на 26 грудня американська валюта втратила 2 копійки і встановлена на позначці 23,25 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнів на 1 копійку і встановлений на рівні 25.77 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро стрімко подорожчали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.20 грн (+30 коп.), а купують по 23.50 грн (+25 коп.).Натомість євро в середньому купують по 25.60 (+30 коп), та продають по 26.20 грн (+45 коп.).

Злотий по 5.83 – 5.95 грн відповідно.