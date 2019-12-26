У Мінекономіки заявляють, що до 2022 року рівень безробіття скоротиться до 6%

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства сподіваються, що до 2022 року рівень безробіття скоротиться до 6%. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Ми очікуємо що завдяки виконанню Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення ми скоротимо рівень безробіття до 6%, зменшимо обсяг неформальної зайнятості населення, а також кількість громадян, зайнятих економічною діяльністю у віці 15 – 70 років у 2022 році до 60,7%» – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Як йдеться у повідомленні, Мінекономіки визначило основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць до 2022 року, зокрема:

розвиток національної економіки як основи для забезпечення продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць;

стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості;

забезпечення створення гідних умов праці та детінізація відносин у сфері зайнятості населення;

розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечення створення умов для професійного навчання впродовж життя;

забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці. Сприяння зайнятості молоді;

реформування державної служби зайнятості та забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці;

забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері трудової міграції.

Зазначимо, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства кількість безробітних в Україні сягає півтора мільйона людей.