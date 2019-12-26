У Львові відбувся Конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака

У День народження Василя Сліпака – 20 грудня – у Львівській національній філармонії завершився Конкурс молодих вокалістів на честь його імені. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

За пальму першості змагалися 47 учасників. Також у рамках Конкурсу відбулися виставка, творчі зустрічі, майстер-класи, демонстрація фільму про Василя Сліпака, а також три концертні події у філармонії.

Символічно відкрила конкурс опера «Алкід» Д. Бортнянського, адже співак у 90-х роках, на початку своєї творчої кар’єри, неодноразово брав участь у виконанні цього твору. Не менш важливою стала паралель образів: міфічного юного Алкіда, який в зрілості став Гераклом та Василя Сліпака, який покинув блискучу оперну кар’єру та пожертвував своїм життям заради життя інших.

У події взяли участь: Софія Соловій (Алкід), Назар Тацишин (Фронім), Евеліна Любонько (Аретея), Маріанна Лаба (Едоніда), камерний хор «GLORIA», Оркестр Барокової капели ЛНМА імені М.В. Лисенка (керівниця – Анна Іванюшенко). Диригував Володимир Сивохіп.

Друга концертна подія, Tribute (Присвята), відбулася 18 грудня. За участі голови журі Конкурсу, солістки Польської Королівської опери – Ольги Пасічник, камерного складу Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії та під орудою швейцарського диригента Сімона Камартіна (Швейцарія), звучали масштабні полотна композиторів ХХ століття, звучання яких розчиняло відчуття простору і часу. Це дві камерні симфонія Д. Мійо та Симфонія №4 Г. Малєра.

20 грудня відбулось урочисте закриття Конкурсу. У завершальному Гала-концерті виступили члени журі Конкурсу, організатори, а також його лауреати у супроводі Львівської державної академічної хорової капели «ДУДАРИК», Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. Диригував Сергій Хоровець.

Гран-прі Конкурсу здобула українська співачка Інна Федорій (сопрано), а перші премії – Максим Назаренко (баритон, 2 категорія) та Даніель Семсічко (баритон, 1 категорія).

Нижче представляємо найяскравіші моменти Конкурсу.

Із повним списком Лауреатів Конкурсу можна познайомитися за посиланням: philharmonia